Aleksandar Jovanović Ćuta: Protest neće biti otkazan, ne postoji loše vreme za blokadu mosta Gazele

Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta rekao je za N1 da ne postoji loše vreme za blokadu mosta Gazele.

On je rekao da su ekološki aktivisti na mostu nezadovoljni zbog Zakona o izgradnji. – Ovde nije niko zato što vole da blokiraju gazelu i slušaju kako se hitna pomoć probija, već ih je muka naterala. Ovaj zakon služi upravo za to, da bi se opustošilo sve što imamo“, rekao je Jovanović. On je naveo da današnji protest neće biti otkazan zbog lošeg vremena i dodao da če na Gazeli biti još ljudi kad krene kolona od Skupštine. Prema njegovim rečima na Gazeli je nekoliko