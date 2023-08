Vremenska prognoza 7. avgust 2023.

Još sutra padavine, potom nas očekuje lepše vreme. Sutra na severu zemlje uglavnom suvo, a južno od Save i Dunava mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se na jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. U glavnom gradu moguć pljusak. Temperatura do 24 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.08.2023. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, koji mogu biti izraženiji na jugu Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Vojvodini i na istoku Srbije kratkotrajno i jak. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša od 22 do 26 stepeni. Upozorenja: Lokalna pojava