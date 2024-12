Šabić: Advokat Krstić uhapšen samo zato što je profesionalno radio posao

Predsednik Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava Rodoljub Šabić ocenio je danas da je advokat Mitar Krstić uhapšen samo zato što je profesionalno radio svoj posao, dodajući da je taj čin neprihvatljiv i da potkopava ustavne garancije prava na odbranu, nezavisnost i samostalnost pravosuđa.

Šabić je u pisanoj izjavi naveo da očekuje da će Krstić biti pušten, ali da je taj potez preteća poruka na koju advokatura mora da odgovori. Po njegovim rečima, to hapšenje nije u skladu sa zakonom. „Krajnje problematična krivična prijava, koju je vojna policija podnela 19. decembra, a on je uhapšen istog dana. A za krivično delo koje mu se pripisuje maksimalna kazna je tri godine zatvora pa uopšte nije bilo zakonskih pretpostavki za privođenje. Sve to ostavlja