Šabić: Advokat Krstić uhapšen samo zato što je profesionalno radio posao

Predsednik Civilnog odbora za zaštitu branitelja ljudskih prava, advokat Rodoljub Šabić, ocenio je danas da je hapšenje niškog advokata Mitra Krstića "pravno neodrživ, neprihvatljiv potez kojim se potkopavaju ustavne garancije prava na odbranu, nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa i položaj i uloga advokature".

Šabić je u pisanoj izjavi poručio da to 'zahteva adekvatnu reakciju i javnosti i struke': 'Sve relevantne činjenice ukazuju na to da je advokat Krstić uhapšen zapravo samo zato što je profesionalno radio svoj advokatski posao kao višegodišnji pravni zastupnik bivšeg rukovodstva Vojnog sindikata Srbije i nekadašnjeg predsednika tog sindikata, a poslednju godinu i kao njihov branilac', ocenio je Šabić. On je podsetio da je 'rukovodstvo Vojnog sindikata Srbije