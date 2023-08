Prvi radni dan u sedmici uz smenu sunca i oblaka, a biće i kiše: U ovom delu zemlje slede obilni pljuskovi

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno i dalje relativno sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Kasnije posle podne, krajem dana i tokom večeri u jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuju se veoma obilne padavine, dok će na severu Srbije padavine prestati. Vetar slab do umeren, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 12 do 16°C, maksimalna dnevna od 22 do 26°C. U Kragujevcu u ponedeljak promenljivo oblačno i dalje relativno sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri očekuje se razvedravanje. Vetar