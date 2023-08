Umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo dok se u ostalim krajevima očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevna do 26 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 24 stepena.