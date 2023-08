Jeremić: Izlazak Aleksića i još 263 člana iz Narodne stranke loše za celu opoziciju, ali i građane

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić smatra da je izlazak dojučerašnjeg potpredsednika stranke Miroslava Aleksića i još 263 člana iz partije "korak unazad za opoziciju".

Dodaje da to nije dobra vest ni za građane koji se nadaju da će protesti dovesti do uzdrmavanja ili promene vlasti na izborima na proleće sledeće godine. Navodi i da su na jučerašnjoj sednici Predsedništva "sa žaljenjem konstatovali da su nas napustila 264 člana". "Ono što je dovelo do trvenja su krupne političke razlike po važnim pitanjima, i to je doživelo svoju kulminaciju kada je stranka donela odluku da se institucionalno bori protiv francusko-nemačkog plana o