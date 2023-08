Uhapšen zbog davanja mita - u nevažeći pasoš ubacio novčanice kako bi porodica napustila Srbiju

NIŠ - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. G. (1965) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

On se sumnjiči da je na Graničnom prelazu Mokranje, stavio novac u pasoš njegove ćerke kojem je istekao rok važenja i predao policijskom službeniku kako bi izvršio službenu radnju koju ne bi smeo da izvrši i omogući njemu i članovima njegove porodice da napuste teritoriju Republike Srbije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.