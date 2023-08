Tragedija u Belgiji: Potonuo holandski teretni brod, jedna osoba se vodi kao nestala: Rečni saobraćaj u prekidu

Saobraćaj na belgijskoj reci Šeld biće u prekidu najmanje do utorka u 10.00 po lokalnom vremenu zbog toga što je jedan holandski brod danas potonuo, izjavio je portparol flamanske agencije za vodene puteve, potvrdivši izveštaje lokalnih medija.

Kapetan broda koji je prevozio cigle bio je jedina osoba na šleperu i on se vodi kao nestao, prenosi Rojters. Portparol spasilačke službe Maks Verdonk je potvrdio da se ulažu napori da se nestali čovek pronađe. On je dodao da je trenutno pet do 10 plovila zaustavljeno iza potopljenog holadskog broda, ali nije mogao da potvrdi koliko je među njima čamaca za rekreaciju, a koliko teretnih brodova. (Tanjug)