VIDEO: Masovna tuča navijača AEK-a i Dinama u Grčkoj, jedan mladić izboden na smrt

Dvadesetdvogodišnji mladić stradao je u sukobu navijača AEK-a i zagrebačkog Dinama koji se dogodio protekle noći u Atini.

On je bio navijač AEK-a i tokom tuče je izboden nožem. Prema pojedinim informacijama, grčka policija je uhapsila 91 osobu. 07.08.2023, AEK Athens vs BBB (Dinamo Zagreb), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023 Među povređenima ima i Grka i Hrvata, a u Atinu je došlo više od 150 hrvatskih navijača. Gazzeta tvrdi da su hrvatski navijači oko 23 sata došli do AEK-ova stadiona, koji nosi naziv