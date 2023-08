"Kako je moguće da se oporave baš 58.: Dana?" Lekar će ipak moći da vam da 30 dana bolovanja, ali problem lažnog odsustva i dalje ostaje: Evo zašto pojedinci izbegavaju da rade

- Da li je moguće da se osobe na bolovanju 57. ili 58. dana naglo oporave? Toliko je zloupotreba da me je sramota da govorim, rekao je sinoć predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istovremeno najavio da će lekar opšte prakse ipak moći da otvori do 30 dana bolovanja, umesto dve nedelje, kako je pre nekoliko dana najavila ministarka Danica Grujičić.

- U pravu je gospođa Grujičić. Je l vi znate koji je broj onih koji se 57. ili 58. dana bolovanja naglo oporave i vi mislite da je to moguće? Umesto 15, biće 30 dana bolovanja bez komisije. Ona je već rekla da se te promene to neće odnositi na onkološke pacijente, osobe sa invaliditetom, trudnice i one koji su skoro imali operacije. Toliko je zloupotreba da me je sramota da o tome govorim - rekao je on. Prethodna najava da će lekar opšte prakse moći samo da