Večeras je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do pucnjave u Novom Sadu, u Petrovaradinu kod pijace.

Kako navodi stranica NSuživo, nakon pucnjave, došlo je i do ubadanja hladnim oružjem. Povređena su dva lica koja su prevezena u UC KCV. Na licu mesta je policija. NSuživo View this post on Instagram A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)