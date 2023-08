"Potezi Poljske nesumnjivo predstavljaju pretnju po bezbednost Belorusije i Rusije", ocenjuje zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

To što je privatna vojna kompanija Vagner rasporedila snage u nama bratskoj državi Belorusiji - Varšava koristi kao veštački izgovor da započne novu rundu vojnih priprema", ocenio je on i dodao da NATO radi na scenariju upotrebe nuklearnog oružja protiv Rusije. 00:23 POTEZI POLJSKE PRDSTAVLJAJU PRETNJU PO BEZBEDNOST RUSIJE! Mihail Galuzin: Simetrično ćemo odgovoriti na neprijateljske Korake! - NATO praktikuje takozvane zajedničke nuklearne misije. To znači da su