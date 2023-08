Danas nešto hladnije nego juče, ponesite kišobrane! Očekuje se kiša širom zemlje, a krajem nedelje opet toplije

Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 16°C, maksimalna od 25°C do 27°C. Uveče suvo.

Danas u Srbiji sunčani intervali uz promenljivu oblačnost i dodatni dnevni razvoj oblaka sa mogućom kratkotrajnom kišom i ređim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Slaba kiša je moguća i ujutru ponegde, a zatim i sredinom dana i popodne. Nešto veća šansa za pljuskove je popodne na istoku i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale.