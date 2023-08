Vučević: Ne kasnimo sa formiranjem pokreta za državu, nema uslovljavanja koji izbori mogu, a koji ne

"Kad bude to urađeno, a ja mislim da će biti početkom jeseni, ako se ne desi nešto loše, ne daj Bože, videćete kako ćemo to formirati. To će biti tek početak razvoja cele te inicijative. To je pred nama, ja sa zadovoljstvom čekam da vidimo kako će to sve biti formirano", rekao je Vučević za TV Prva.

On je naveo da će to biti "najširi mogući politički front čiji je zajednički imenitelj Srbija kao slobodna, nezavisna država".

Na pitanje o izborima, on je podsetio da je u aprilu, maju, termin za redovne lokalne i pokrajinske izbore, ali i "prilika da možda uključimo još neke izbore".

"Ako žele (opozicija) ranije na izbore nije nikakav problem. Ali nema ucenjivanja - hoćemo ove, a nećemo one. Hoćete beogradske izbore - ok, ali pričamo o parlamentarnim, pričamo o lokalnim, pokrajinskim. Ne bežimo ni od jedne teme, ali ne dozvoljavamo uslovljavanje, nije to pijaca", rekao je Vučević.