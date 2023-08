Evrodizel poskupeo četiri dinara po litru

Objavljene cene koje će važiti narednih sedam dana na domaćim pumpama

Ministarstvo unustrašnje i spoljne trgovine objavilo je danas nove cene goriva koje će važiti do narednog petka u 15 časova. Kako je saopšteno, litar evrodizela će do narednog petka na pumpama širom Srbije koštati maksimalno 199 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 186 dinara za litar. Dizel je poskupeo četiri dinara po litru dok su cene benzina ostale nepromenjene. Takođe, evrodizel za poljoprivrednike košta kao i do sada 179 dinara po litru.