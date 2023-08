Rama: "Kurti je tvrdoglav i maksimalista"

Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti "tvrdoglav i makstimalista", i upozorio da prilike kao što je francusko-nemački plan "ne ostaju zauvek na stolu".

"On je tvrdoglav i maksimalista. Ima fantastičnu priliku, francusko-nemački plan, a takvi sporazumi ne ostaju zauvek na stolu. Onda vas istorija tera da čekate", rekao je Rama u intervjuu za italijansku Stampu. On je dodao da bi, na Kurtijevom mestu, "napravio potpuno drugačije izbore". Na pitanje da li je zabrinut da može doći do novih sukoba na Balkanu, Rama je rekao da postoji mnogo razloga za zabrinutost, ali je takođe istakao da je ''do pre 10 godina bilo