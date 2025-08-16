Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, sutra promenljivo i svežije uz pad temperature

Naslovi.ai pre 6 minuta

Danas veoma toplo i suvo sa temperaturama do 38°C i opasnošću od požara, sutra promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i padom temperature.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni. U 13 časova najtoplije je bilo u Somboru sa 37 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku sa 22 stepena. Beograd je zabeležio 35 stepeni, slično kao i Palić, Zrenjanin, Kikinda i Niš. Duvaće slab do umeren jugoistočni i severoistočni vetar, u Vojvodini severozapadni. Zbog sušnog vremena već su izbili brojni šumski požari, a uslovi za njihovo širenje ostaju izrazito nepovoljni.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature i opasnost od požara zbog izrazito suvog tla i pogodnih uslova za širenje vatre. Na snazi su narandžasti i crveni meteoalarmi.

Sutra se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 29 do 33 stepena, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije.