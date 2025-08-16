Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, sutra promenljivo i svežije uz pad temperature

Naslovi.ai pre 6 minuta
Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, sutra promenljivo i svežije uz pad temperature

Danas veoma toplo i suvo sa temperaturama do 38°C i opasnošću od požara, sutra promenljivo oblačno i svežije sa pljuskovima i padom temperature.

Danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 stepeni, u Beogradu do 36 stepeni. U 13 časova najtoplije je bilo u Somboru sa 37 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku sa 22 stepena. Beograd je zabeležio 35 stepeni, slično kao i Palić, Zrenjanin, Kikinda i Niš. Duvaće slab do umeren jugoistočni i severoistočni vetar, u Vojvodini severozapadni. Zbog sušnog vremena već su izbili brojni šumski požari, a uslovi za njihovo širenje ostaju izrazito nepovoljni. Alo Telegraf Novi magazin RTS

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature i opasnost od požara zbog izrazito suvog tla i pogodnih uslova za širenje vatre. Na snazi su narandžasti i crveni meteoalarmi. Telegraf Dnevnik Blic

Sutra se očekuje promenljivo oblačno i svežije vreme sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćim posle podne na severu i zapadu Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Maksimalna temperatura biće od 29 do 33 stepena, u Beogradu promenljivo oblačno i svežije. Novi magazin RTK Alo

Povezane vesti »

Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Blic pre 6 minuta
Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Blic pre 6 minuta
U Srbiji kao u rerni, temperatura uključena na trojku! U ovom gradu izmerena najviša temperatura!

U Srbiji kao u rerni, temperatura uključena na trojku! U ovom gradu izmerena najviša temperatura!

Alo pre 11 minuta
Sutra promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša

Sutra promenljivo oblačno, popodne mestimično kiša

RTK pre 1 sat
Sutra svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Sutra svežije, promenljivo oblačno, mestimično kiša

Novi magazin pre 21 minuta
Stiže osveženje, kraj tropskih temperatura

Stiže osveženje, kraj tropskih temperatura

Ozon press pre 2 sata
Stižu pljuskovi sa grmljavinom Srbiju čeka značajno zahlađenje od ovog datuma

Stižu pljuskovi sa grmljavinom Srbiju čeka značajno zahlađenje od ovog datuma

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišVojvodinaZrenjaninPalićKopaonikKikindapožarVremenska prognozaSombor

Politika, najnovije vesti »

Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, sutra promenljivo i svežije uz pad temperature

Vremenska prognoza Srbije: Danas vrelo i suvo, sutra promenljivo i svežije uz pad temperature

Naslovi.ai pre 6 minuta
Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu osudila napad na srpskog poslanika Mitrovića

Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu osudila napad na srpskog poslanika Mitrovića

Danas pre 1 minut
"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom…

"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Blic pre 16 minuta
Gavrilović: Pretučeni šesnaestogodišnjak iz Valjeva u veoma teškom stanju

Gavrilović: Pretučeni šesnaestogodišnjak iz Valjeva u veoma teškom stanju

Vreme pre 16 minuta
Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Srbija gori! Rhmz je upravo objavio temperature i neće vam biti dobro: Ovaj grad na udaru ekstremnog vremena

Blic pre 6 minuta