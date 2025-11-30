Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Danas pre 2 sata  |  Beta
Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju ambasade u Republici Letoniji, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku.

Dodaje se i da će sedište ovog diplomamtskog predsedništva biti u glavnom gradu Rigi, a da će Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preduzeti potrebne mere za sprovođenje ove odluke. Prethodno je predsednica srpskog parlamenta Ana Brnabić u februaru, tokom sastanka sa letonskom koleginicom Daigom Mierinom, najavila da će ambasada Srbije u Rigi pokrivati sve Baltičke zemlje, dakle i Litvaniju i Estoniju. Brnabićeva je tada rekla da, prema njenom mišljenju, nije bilo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Blic pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeLitvanijaEstonijaAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Biber: Sve četiri stolice na kojima Vučić sedi se ljujaju

Biber: Sve četiri stolice na kojima Vučić sedi se ljujaju

Danas pre 59 minuta
Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Blic pre 49 minuta
Osveta Uzurpatora

Osveta Uzurpatora

Radar pre 1 sat
Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Danas pre 2 sata
Bivši obaveštajac Armije BiH: Vučić je poslednji čovek kojeg bih branio, ali on zaista nije bio deo fenomena Sarajevo safari…

Bivši obaveštajac Armije BiH: Vučić je poslednji čovek kojeg bih branio, ali on zaista nije bio deo fenomena Sarajevo safari

Blic pre 2 sata