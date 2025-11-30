Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Blic pre 2 sata
Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Ministarstvo spoljnih poslova je odgovorno za sprovođenje ove odluke Odluka je objavljena u Službenom glasniku i stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja Vlada Srbije donela je odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji sa sedištem u Rigi, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ova odluka je objavljena juče u Službenom glasniku, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Kako je navedeno, Ministarstvo spoljnih poslova preduzeće potrebne mere za sprovođenje ove odluke. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je u maju otvaranje ambasade u Rigi, navodeći da Beograd nastoji da otvori kanal komunikacije sa zemljama koje su "više skeptične" ka evropskom putu Srbije. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSkupština SrbijeTanjugAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Biber: Sve četiri stolice na kojima Vučić sedi se ljujaju

Biber: Sve četiri stolice na kojima Vučić sedi se ljujaju

Danas pre 2 sata
Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Vlada Srbije donela odluku o otvaranju Ambasade Srbije u Letoniji

Blic pre 2 sata
Osveta Uzurpatora

Osveta Uzurpatora

Radar pre 2 sata
Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Srbija otvara ambasadu u Letoniji

Danas pre 4 sati
Bivši obaveštajac Armije BiH: Vučić je poslednji čovek kojeg bih branio, ali on zaista nije bio deo fenomena Sarajevo safari…

Bivši obaveštajac Armije BiH: Vučić je poslednji čovek kojeg bih branio, ali on zaista nije bio deo fenomena Sarajevo safari

Blic pre 3 sata