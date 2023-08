Danas u Srbiji sunčano, do 29 stepeni

Jutro će biti sveže dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Pljuskovi s grmljavinom su lokalno mogući samo u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura biće od 11 do 15, a najviša od 25 do 29 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije vreme. Najniža temperatura biće oko 15, a najviša oko 27 stepeni.