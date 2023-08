Putnička vozila na Horgošu čekaju tri sata na izlazu iz zemlje

Putnička motorna vozila na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje, čekaju tri sata, a na ulazu pola sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5:15, na prelazu Preševo, na izlazu iz zemlje, autobusi čekaju jedan sat, a putnička vozila 40 minuta. Na Gradini, putnička vozila, takođe na izlazu, čekaju pola sata, a na Gostunu 20 minuta, prenosi Tanjug. Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja. Produženo je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi, koji će do 3. septembra od ponedeljka do četvrtka raditi od 7:00 do 19:00