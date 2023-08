Vremenska prognoza 13. avgust 2023.

Drugog dana vikenda jutro sveže, ponegde maglovito. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Temperatura do 31 stepen. I u Beogradu sutra više sunca, a temperatura do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.08.2023. Nedelja: Posle vedrog i svežeg jutra, po kotlinama i dolinama jugozapadne i južne Srbije sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle, tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. 14.08.2023. Ponedeljak: Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i