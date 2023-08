Kada se vraća poslednji tropski talas ovog leta? Detaljna prognoza za vikend i sledeću nedelju

Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, maksimalna od 27°C do 30°C.

Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, maksimalna od 27°C do 30°C. U subotu nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije nego u petak. Malo oblaka biće na jugoistoku Srbije. Temperatura se vraća u granice proseka. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 9°C do 16°C, maksimalna od 27°C do 30°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 17°C do 22°C. Beograd: U subotu nakon svežeg jutra, tokom dana