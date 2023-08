Najsmrtonosniji šumski požar u SAD u više od jednog veka: Na Havajima poginule 93 osobe

Najmanje 93 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio istorijski grad Lahaina na havajskom ostrvu Maui, saopštili su lokalni zvaničnici.

To znači da je reč o najsmrtonosnijim šumskim požarom u SAD u više od jednog veka, a očekuje se da bi broj žrtava mogao da raste. "Ovo je nemoguć dan", rekao je guverner Džoš Grin novinarima u subotu. Požar je "sigurno najgora prirodna katastrofa sa kojom su se Havaji ikada suočili", rekao je on. "Možemo samo da čekamo i podržimo one koji žive. Naš fokus sada je da ponovo spojimo ljude kada budemo mogli i da im obezbedimo smeštaj i zdravstvenu zaštitu, a zatim se