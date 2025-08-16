Tramp želi da vidi napredak u pregovorima o primirju u Ukrajini već danas

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je, uoči odlaska na Aljasku na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da želi da vidi primirje u ratu u Ukrajini već „danas“.

Upitan šta bi bio uspeh samita sa Putinom, Tramp je rekao novinarima da „želi da vidi prekid vatre brzo“, javlja Rojters. „Neću biti srećan ako to ne bude danas… Želim da ubijanje prestane“, rekao je Tramp, koji bi sa Putinom trebalo da se sastane oko 21 sat po srednjoevropskom vremenu u vojnoj bazi iz perioda Hladnog rata u Enkoridžu, što je prvi njihov susret licem u lice od kada se vratio u Belu kuću. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji nije pozvan na