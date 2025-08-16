Tramp želi da vidi napredak u pregovorima o primirju u Ukrajini već danas

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Tramp želi da vidi napredak u pregovorima o primirju u Ukrajini već danas

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je, uoči odlaska na Aljasku na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, da želi da vidi primirje u ratu u Ukrajini već „danas“.

Upitan šta bi bio uspeh samita sa Putinom, Tramp je rekao novinarima da „želi da vidi prekid vatre brzo“, javlja Rojters. „Neću biti srećan ako to ne bude danas… Želim da ubijanje prestane“, rekao je Tramp, koji bi sa Putinom trebalo da se sastane oko 21 sat po srednjoevropskom vremenu u vojnoj bazi iz perioda Hladnog rata u Enkoridžu, što je prvi njihov susret licem u lice od kada se vratio u Belu kuću. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji nije pozvan na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Sputnik pre 1 minut
Istorijski sastanak Putina i Trampa: "Nema dogovora dok..."; "Pozvaću Zelenskog" FOTO/VIDEO

Istorijski sastanak Putina i Trampa: "Nema dogovora dok..."; "Pozvaću Zelenskog" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut
"Imamo napredak, zovem Zelenskog: I NATO!" Tramp i Putin otkrili detalje posle istorijskog sastanka, jedna rečenica ruskog…

"Imamo napredak, zovem Zelenskog: I NATO!" Tramp i Putin otkrili detalje posle istorijskog sastanka, jedna rečenica ruskog "cara" je sve iznenadila: Evo šta sledi, pomenut i Zelenski

Blic pre 36 minuta
Obraćaju se Tramp i Putin Ruski predsednik ovom rečenicom otvorio konferenciju

Obraćaju se Tramp i Putin Ruski predsednik ovom rečenicom otvorio konferenciju

Alo pre 26 minuta
Putin i Tramp se obratili nakon sastanka na Aljasci: Konstruktivni razgovori - Lideri žele mir (foto)

Putin i Tramp se obratili nakon sastanka na Aljasci: Konstruktivni razgovori - Lideri žele mir (foto)

Večernje novosti pre 36 minuta
"Naredni put u Moskvi": Trampova poruka Putinu na kraju konferencije (foto)

"Naredni put u Moskvi": Trampova poruka Putinu na kraju konferencije (foto)

Večernje novosti pre 36 minuta
"To je velika tragedija i bol za nas!" Putin nakon sastanka sa Trampom progovorio o Ukrajini

"To je velika tragedija i bol za nas!" Putin nakon sastanka sa Trampom progovorio o Ukrajini

Večernje novosti pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRojtersBela kućaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Putin: Sukob u Ukrajini se ne bi ni desio da je Tramp bio predsednik SAD

Sputnik pre 1 minut
Reper Šon Kingston osuđen na tri i po godine zatvora: Proglašen krivim za prevaru od milion dolara

Reper Šon Kingston osuđen na tri i po godine zatvora: Proglašen krivim za prevaru od milion dolara

Blic pre 1 minut
Istorijski sastanak Putina i Trampa: "Nema dogovora dok..."; "Pozvaću Zelenskog" FOTO/VIDEO

Istorijski sastanak Putina i Trampa: "Nema dogovora dok..."; "Pozvaću Zelenskog" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 minut
(Foto) najmanje 10 osoba povređeno 25: kuća oštećeno u eksploziji na severu Perua

(Foto) najmanje 10 osoba povređeno 25: kuća oštećeno u eksploziji na severu Perua

Blic pre 1 sat
(Foto) požare gasi: 4.000 vatrogasaca Sedam žarišta i dalje aktivno u Portugalu: Zatražena pomoć od Evropske unije

(Foto) požare gasi: 4.000 vatrogasaca Sedam žarišta i dalje aktivno u Portugalu: Zatražena pomoć od Evropske unije

Blic pre 21 minuta