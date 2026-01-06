Liderka opozicije u Venecueli Mačado predviđa brzi povratak u zemlju

Liderka opozicije u Venecueli i dobitnica Nobelove nagrade za mir 2025. godine Marija Korina Mačado (Maria Corina Machado) izjavila je da planira da se vrati u zemlju „što je pre moguće“.

Ona je kasno sinoć u izjavi za Foks njuz (Fox News) takođe oštro kritikovala Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez), koja je u ponedeljak položila zakletvu kao privremena predsednica Venecuele, nazivajući je „jednim od glavnih arhitekata mučenja“ koje se pripisuje venecuelanskoj vladi. Delsi Rodriges je izrazila spremnost da sarađuje sa Vašingtonom, ali Marija Korina Mačado veruje da je Venecuelanci „odbacuju“. Tramp „izabrao“ Delsi Rodriges „Na slobodnim i poštenim