Snažan zemljotres pogodio Grčku: Treslo se tlo na Kritu jačinom od 5 stepeni Rihtera! Drugi potres za samo nekoliko sati (foto)

Zemljotres jačine 5 stepeni Rihterove skale dogodio se u nedelju u 10.40 sati po lokalnom vremenu oko 18 kilometara istočno-jugoistočno od Paleohorija u Haniji na Kritu.

Zemljotres je detektovan na dubini od 10 kilometara, navodi se u saopštenju ELMEPA, a prenosi grčka televizija ERT. Osetio se u Paleohoriju, Sugi i Sfakiji, ali za sada nije prijavljena materijalna šteta. ⚠Preliminary info: #earthquake ( #σεισμός) about 20 km SE of #Palaiochóra ( #Greece) 2 min ago (local time 10:49:33)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at: 📱 https://t.co/bKBgMeo7Ud 🌐 https://t.co/44vngdMAj6 🖥 https://t.co/OSr2jauIZw pic.twitter.com/PCSo4LALXT —