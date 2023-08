Pred nama period sa pravim letnjim vremenom: Ipak, ovi dani doneće pljuskove sa grmljavinom, ali i košavu

Narednih dana jugoistočni vetar u pojačanju

I današnji dan doneo je Srbiji vrlo sveže, ponegde i maglovito jutro, a tokom dana bilo je sunčano i toplo, uz maksimalne temperature od 27 do 31°C, u Beogradu do 29°C. U ponedeljak će u Srbiji biti sunčano i toplo, ali će jutro i dalje biti sveže, u dolinama i kotlinama sa maglom. Nakon jutarnjih 11 do 17°C, maksimalna temperatura biće od 29 do 32°C, u Beogradu do 31°C. U utorak i u sredu se očekuje više oblačnosti, ponegde i pojava lokalnih pljuskova sa