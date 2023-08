CNN: Zapad u Vučiću 'ne vidi zlo' dok on destabilizuje Balkan

Beta pre 4 sati

Sankcije Vašingtona direktoru BIA Aleksandru Vulinu dokaz su da administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena "više nije zarobljena strahom i iluzijama" o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ali je nejasno da li će to dovesti i do promene sveukupne politike prema Beogradu, piše danas CNN. Nekoliko analitičara je izjavilo za CNN da je Srbija morala da uradi veoma malo da bi dobila pohvale američkih i evropskih zvaničnika, a da je u stvarnosti Vučić ostavio trag prekršenih obećanja.

Predavač spoljne politike na Univerzitetu Džons Hopkins koji je desetak godina služio na Balkanu, uključujući i NATO Edvard Džozef izjavio je za CNN da pristup "Vučićevom režimu u kom se ne vidi zlo možda počinje da puca". "Ovde se postavlja pitanje ko u Bajdenovoj administraciji još veruje da je Vučić taj partner", rekao je on, ukazujući na nedavno sankcionisanje Aleksandra Vulina, direktora obaveštajne službe Srbije, kao dokaz da Bajdenova administracija "više nije zarobljena strahom i iluzijama o Vučiću". Ali da li se ovo prevodi u promenu politike nije jasno, piše CNN. U međuvremenu, Vučić je podigao ulog. Kao odgovor na sankcije Vulinu, Vučić je zabranio izvoz oružja iz Srbije na 30 dana, uz tvrdnju da se "sve mora pripremiti u slučaju agresije na Republiku Srbiju". "On u suštini kaže 'ući ćemo u sukob, moramo odmah da zaustavimo sav izvoz oružja, jer nam je potrebno za našu nacionalnu bezbednost'. On bukvalno preti ratom. Nikada ga ranije nisam videla tako eksplicitnog", rekla je ekspetkinja za Balkan Evropskog saveta za spoljne odnose (ECFR) Majda Ruge. A predsednikovu poruku su prihvatili i neki građani Srbije. Na fudbalskoj utakmici Crvene zvezde prošlog meseca, srpski nacionalistički navijači podigli su transparent sa natpisom "Kada se vojska vrati na Kosovo", dok je prema lokalnim medijima Vučić prisustvovao utakmici, dalje navodi CNN u opširnoj analizi. CNN navodi da kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, SAD i Evropska unija su ubrzale svoj zaokret ka Srbiji. Umesto da žongliraju sa kontradiktornim zahtevima pluralističkih i razjedinjenih balkanskih država, zapadne prestonice su usredsredile većinu svojih napora na jedinstvenu metu. Tradicionalno jedan od najbližih saveznika Moskve u Evropi, Beograd je dugo pokušavao da hoda po liniji između svojih istorijskih veza sa Rusijom i potencijalne budućnosti jače evropske integracije. Zapadne diplomate su nastojale da povuku predsednika Srbije Aleksandra Vučića iz orbite njegovog ruskog kolege, predsednika Vladimira Putina, obećavajući brži put ka članstvu u EU, a istovremeno upozoravaju na izolaciju u slučaju neposlušnosti. Ali, 18 meseci kasnije, neki posmatrači kažu da je trenutni pristup bio samo šargarepa, bez štapa, što rezultira nepostizanjem oba cilja, dodaje CNN.

