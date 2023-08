Zelenski: Dim na Krimskom mostu dokaz da zločini Rusije neće ostati bez odgovora

KIJEV - Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su spaljena ruska tehnika i dim na Krimskom mostu - dokazi da ni jedan zločin Rusije neće ostati bez odgovora.

"Svaki uništeni okupator, sva spaljena ruska tehnika, požari u njihovim štabovima i skladištima, dim na Krimskom mostu i ne samo to - sve je to dokaz da ni jedan zločin Rusije nećemo ostaviti bez odgovora, rekao je Zelenski u video poruci, prenosi Interfaks Ukrajina. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je u subotu da je Ukrajina pokušala da napadne Krimski most raketom S-200 prerađenom u udarnu verziju, da je raketa oborena i da nije bilo štete.