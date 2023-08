Jesen se približava: evo koji komadi obavezno treba da se nađu u vašem ormanu

Jesen posmatramo kao idealno vreme kada se može doći do potpunog ličnog modnog izražaja, jer je toliko mnogo opcija: od slojevitih kombinacija, preko udobnih džempera, do savršeno skrojenog trench kaputa.

Možda neki osećaju anksioznost zbog promene godišnjeg doba, ali kada imate nekoliko osnovnih komada jesenje mode pri ruci, kombinovanje je jednostavno, lako i zabavno. Pažljivo smo istražili za vas šta jedan jesenji orman treba da ima i pobrojali ukupno 11 osnovnih komada koji nikada neće izneveriti. Mogu se nositi na razne načine, i, što je najvažnije, fenomenalno se uklapaju međusobno.Od jednostavnog džempera za svaki dan, do must have haljina, evo 11 osnovnih