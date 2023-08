Prvi snimak nakon eksplozije u Rusiji: Vatra gutala sve pred sobom! Poginulo najmanje 27 osoba, među njima i troje dece

U požaru na benzinskoj stanici u Mahačkali, u ruskoj republici Dagestan poginulo je najmanje 27 osoba, među kojima troje dece, preneli su ruski mediji.

NEW - Massive explosion and fire at a filling station in Dagestan, Russia, at least 12 killed, dozens injured READ: https://t.co/hBFOV0MIwK pic.twitter.com/L4TkA6qgcc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 14, 2023 Požar je izbio sinoć u auto-servisu uz auto-put u Mahačkali, glavnom gradu Dagestana. Vatra je uzrokovala eksplozije koje su proširile požar na obližnju benzinsku stanicu, prenosi Rojters. Пишут, что во время взрыва на автозаправке в Махачкале