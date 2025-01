Meloni se sastala s Trumpom u njegovom odmaralištu na Floridi

Zaposlenici Trumpova odmarališta Mar-a-Lago dočekali su Meloni pljeskom nakon što ju je predstavio novoizabrani predsjednik.

Italijanska premijerka Giorgia Meloni doputovala je u subotu na Floridu kako bi se sastala s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, u nastojanju da ojača veze s njim prije inauguracije 20. januara, javlja Hina. Zaposlenici Trumpova odmarališta Mar-a-Lago dočekali su Meloni pljeskom nakon što ju je predstavio novoizabrani predsjednik, prema videosnimkama podijeljenim na društvenim mrežama. Here is Trump with Italy’s Giorgia Meloni at Mar-a-Lago