Cement se jutros izlio iz cisterne na Zvezdari, a kako javlja RTS, nema povređenih.

U MUP-u kažu da je u Šabačkoj ulici na Zvezdari, u Beogradu, jutros oko 7.40 došlo do razlivanja cementa iz cisterne prilikom njegovog istovara. Dodaju da nije došlo do eksplozije, nego do "praska". Oštećena su obližnja vozila.