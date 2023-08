Trenutak eksplozije! Isplivao novi snimak napada na krimski most! Kijev priznao - Dron ga razneo u paramparčad (video)

Ukrajina poslala snimak CNN-u na kojem se vidi trenutak kada su u julu koristili eksperimentalni dron za napad na ruski most prema Krimu.

Ukrajina poslala snimak CNN-u na kojem se vidi trenutak kada su u julu koristili eksperimentalni dron za napad na ruski most prema Krimu. Sigurnosne službe Ukrajine dostavile su medijskoj kući CNN snimak na kojem se vidi trenutak kada su u julu koristili eksperimentalni dron za napad na ruski most prema Krimu. U napadu 17. jula oštećene su trake mosta i, prema ruskim zvaničnicima, ubijeno je dvoje civila. Bio je to drugi napad na vitalni prelaz i koji je pokazao