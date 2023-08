Dragan Đilas najavio tužbu protiv Željka Mitrovića zbog falsifikovanog snimka

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas najavio je tužbu i niz pravnih radnji protiv Željka Mitrovića i Televizije Pink zbog zloupotrebe veštačke inteligencije, nezakonite obrade glasa, lika i objavljivanja na internet stranici i u TV programu.

Dragan Đilas je na današnjoj konferenciji za medije, povodom snimaka napravljenih pomoću veštačke inteligencije, a koje je objavio Pink, rekao je da to nema nikakve veze sa satirom, kako to tvrdi Željko Mitrović. "To je falsifikat koji se emitovao nekoliko dana u dnevnicima TV Pink i za koji su mnogi ljudi u Srbiji poverovali, da zaista izgovaramo, prvo Marinika, a onda i ja", rekao je Đilas. Đilas je najavio da će uputiti zahtev Jutjubu za uklanjanje spornog