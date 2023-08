Obilniji pljuskovi u Banatu i na istoku Srbije, temperatura do 30 stepeni

Uticaj ciklona potrajaće do četvrtka ujutru, uz povremene padavine. Ujutru na istoku Srbije i u Banatu očekuju se obilniji pljuskovi, do 30 litara po metru kvadratnom za kratko vreme, pa je tamo na snazi narandžasti meteo-alarm.

Ciklon je sutra iznad Srbije i usloviće povremeno padavine. Krajem dana odlazi na područje Mađarske, pa će južnije od Kragujevca posle podne biti suvo. Nema bitnije promene u temperaturnom polju, ostaje umereno topla vazdušna masa. Temperatura ujutru od 14 do 20 stepeni, najviša od 27 do 30. U Beogradu promenljivo, povremeno s kišom i pljuskovima. Temperatura do 29 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i iznad većeg dela Srbije suvo, samo na severu i u