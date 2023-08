I sutra u Novom Sadu moguća kiša - biće sparno

Uprkos prvobitnoj najavi meteorologa, i u četvrtak je moguća kiša.

Najniža temperatura će biti 17, a najviša 30 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. U petak suvo, uz dosta sunčanih intervala i toplije, temperatura će biti do 32 stepena. Subota i nedelja sunčani. Temperatura će u subotu biti od 19 do 32, a u nedelju od 19 do 34 stepena. I ponedeljak sunčan i veoma topao, do 34 stepena. Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak, 17. avgust: Usled biometeoroloških prilika oprez se savetuje osobama sa