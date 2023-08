Novi protest „Srbija protiv nasilja“ posvećen obrazovanju

Aktivizam i prosveta Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac kaže da će glavna tema protesta biti situacija u prosveti. On je podsetio da je prethodna školska godina završena naglo, jer Ministarstvo nije znalo kako da se suoči sa bezbednosnim rizicima

Šesnaesti protest "Srbija protiv nasilja" biće održan u subotu 19. avgusta. Okupljanje je zakazano za 19 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine. U protestnu šetnju okupljeni će krenuti Bulevarom Kralja Aleksandra do Pravnog fakulteta, pa Beogradskom do Ministarstva prosvete. Tu će se obratiti govornici, čija će imena biti naknadno objavljena. Zatim će se šetnja nastaviti kroz Kneza Miloša do Londona, pa prema Predsedništvu, saopštio je predsednik