"Greška, nije trebalo tako da kažem": Stoltenbergov šef kancelarije se izvinio zbog komentara o članstvu Ukrajine u NATO i ustupanju teritorija

Šef kabineta generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, Stijan Džensen, izvinio se danas zbog komentara da bi Ukrajina mogla da se odrekne dela teritorija u korist Rusije, a da zauzvrat dobije članstvo u NATO-u.

- Moja izjava o tome bila je deo šire diskusije o mogućim budućim scenarijima u Ukrajini i nije trebalo da to kažem na taj način. To je bila greška - rekao je on, a prenosi Gardijan. On je dodao da, ako bude ozbiljnih mirovnih pregovora, vojna situacija u tom trenutku će biti odlučujuća, kao i činjenica ko kontroliše koju teritoriju. - Upravo iz tog razloga, od ključne je važnosti da podržimo Ukrajince u svemu što im je potrebno - rekao je Džensen. On je juče