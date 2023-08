Must watch: Netflixova dokumentarna serija o ulozi žena u hip hopu

Ove nedelje, svet je na različite načine obeležio pedesetu godišnjicu Hip Hop-a, a Netflix je ovom prilikom predstavio potpuno novi dokumentarac koji ističe ključnu ulogu koju su žene imale u usponu ovog žanra.

Nazvan ,,LADIES FIRST: A Story of Women in Hip-Hop", ovaj dokumentarni serijal od četiri dela ima za cilj da ,,ponovo kontekstualizuje neuništive žene u hip-hopu i njihovu ulogu u 50 godina dugoj istoriji žanra, vraćajući ih tamo gde pripadaju- u sam centar, od prvog dana do danas. Uz reči umetnica kao što su MC Lyte, Queen Latifah i Rah Digga, zajedno sa savremenim izvođačicama poput Latto, Tierra Whack, Saweetie i Coi Leray, serijal takođe uključuje isečke iz