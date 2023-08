Vreme danas maglovito i oblačno

U Srbiji će danas tokom prepodneva biti pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje suvo vreme i smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra magla. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 15 do 19, najviša od 28 do 32. U Beogradu tokom jutra magla. Pre podne pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše, posle podne suvo i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren istočnih pravaca. Najniža temperatura od 19, a najviša oko 30. U Zaječaru danas pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 30c. Izvor: Beta