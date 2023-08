Sutra u Srbiji promenljivo oblačno, do 33 stepena

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je najavio da će posle kratkotrajne jutarnje magle ponegde, tokom dana u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno vreme.

Kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom se očekuju uglavnom pre podne na severu i zapadu Srbije, a popodne i na jugozapadu, dok će na istoku i jugu biti pretežno sunčano. Istočni vetar će biti slab i promenljiv, ali na istoku Srbije umeren do jak. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 29 do 33. I u Beogradu se ujutro ponegde očekuje kratkotrajna magla. U toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz mogućnost kratkotrajne kiše