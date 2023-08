Vučić: Da nije bilo nevremena, ne bismo imali baš nikakve probleme sa hranom

Srbija je spremna za predstojeću zimu i rezerve energenata i hranesu na dobrom nivou, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da zbog toga građani ne treba da brinu.

"Gasa već imamo oko 620 miliona kubnih metara. Što u Banatskom Dvoru što u Mađarskoj, to znači da su naše rezerve dobre", rekao je on na RTS. Upozorio je da Ukrajina trenutno blokira ruski gas ka Mađarskoj i da to može izazvati opterećenje na tzv. Turskom toku. "Radimo interkonektor sa Bugarskom i pregovaramo sa Azerbejdžanom oko 300 ili 400 miliona kubnih metara gasa. To su važne stvari za nas. Ljudi ne treba da se opterećuju. Imamo hrane dovoljno. Svega. Pšenice