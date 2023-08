Šef hitne pomoći Mauija podnio ostavku nakon kritika poslije požara

Šef Uprave za hitne slučajeve Mauija dao je ostavku dan nakon što je opravdavao kritike što njegova agencija nije aktivirala svoj alarmni sistem u prošlosedmičnom fatalnom požaru, javlja BBC 18. avgusta.

Herman Andaya, koji nije imao prethodnog iskustva u upravljanju vanrednim situacijama, naveo je "zdravstvene razloge" za ostavku. U proteklim danima, stanovnici ostrva Havaji rekli su za BBC da bi snažniji odgovor na hitne slučajeve mogao spasiti više života. Najmanje 111 ljudi je proglašeno mrtvima. Stotine se i dalje vode kao nestale.