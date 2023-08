Sunčano i veoma toplo, ponegde kiša – temperatura do 34 stepena

Drugog dana vikenda u Srbiji će biti sunčano i veoma toplo. Samo ponegde na severu i u planinskim predelima očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 17 stepeni, najviša do 34.

Ujutro će ponegde biti kratkotrajna magla. U toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a samo ponegde na severu i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 21, najviša od 30 do 34 stepena. U Beogradu, će biti topli letnji dan s temperaturom do 33 stepena.