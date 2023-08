Čitajte u “Vestima”: Vredan ordenja

Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, jedna kontrola na graničnim prelazima Srbije i Mađarske, atletski stadion i smeštajni kapaciteti za gas, bile su, kako je naveo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, teme razgovora sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Vučić je boravio u dvodnevnoj poseti Mađarskoj povodom Dana državnosti, a u Sentandreji je primio odlikovanje Eparhije budimske prvog reda. Jedna granična kontrola Opširnije čitajte u sutrašnjem izdanju “Vesti”.

Posle sastanka sa Orbanom, predsednik Srbije je novinarima rekao da su razgovarali o tome da se umesto dve, napravi jedna kontrola na granici za građane Srbije i Mađarske, nešto najveće što do sada nije viđeno. To, kako je naveo, zahteva stotine miliona evra ulaganja, zbog čega očekuju podršku EU. – Prvi put smo o tome razgovarali i prvi put ćemo to ponuditi i našim rumunskim prijateljima, na tromeđi. To je za Reske-Horgoš od izuzetnog značaja – naglasio je Vučić.