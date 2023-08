Jutro sveže i sa maglom, a onda sledi razvedravanje: Evo kolika će biti najviša temperatura danas

Jutarnja temperatura biće od 16 do 22°C

U Srbiji u ponedeljak ujutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i sa maglom. Tokom dana sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne pojačan, a u Pomoravlju i na istoku Srbije i jak. Jutarnja temperatura od 16 do 22°C, maksimalna dnevna od 32 do 35°C. U Beogradu u ponedeljak sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, sredinom dana i posle podne pojačan. Jutarnja temperatura 22°C, maksimalna