Tropski dan pred nama, na snazi meteo alarm! Danas do 36 stepeni, a pad temperature se očekuje od ovog datuma

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, s temperaturom i do 36 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Samo su ponegde u planinama mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Kratkotrajne magle biće ujutro će po kotlinama jugozapadne Srbije i na Pešterskoj visoravni. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22, a najviša od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu će biti sunčano i toplo. Najniža temperatura biće od 20 do 22, a najviša oko 35 stepeni. RHMZ najavio vrućine Tokom ove sedmice (od 22. do 27. avgusta) u većem delu